صعود أسهم 133 شركة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يقفل مرتفعًا عند 12374 نقطة

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وباتك، والاستثمار ريت، وثمار، والباحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الجزيرة ريت، والبحر الأحمر، وصناعة الورق، وتنمية، والبحري؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.17%.