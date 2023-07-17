أسعار الذهب تنخفض بنسبة 0.41%

وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني أقل من المتوقعة؛ مما عزز المخاوف بشأن ضعف التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد التخلي عن القيود المتعلقة بالوباء؛ وذلك بعدما سجلت أسعار المعادن مكاسب قوية خلال الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا، بعد بيانات التضخم الأمريكية.