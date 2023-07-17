أسعار الذهب تنخفض بنسبة 0.41%

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين مع استقرار الدولار، بعد تسجيل اقتصاد الصين نموًّا أقل من المتوقع في الربع الثاني.
وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني أقل من المتوقعة؛ مما عزز المخاوف بشأن ضعف التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد التخلي عن القيود المتعلقة بالوباء؛ وذلك بعدما سجلت أسعار المعادن مكاسب قوية خلال الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا، بعد بيانات التضخم الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.41% أو 8 دولارات عند 1956.4 دولارًا للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بمقدار 1.23 دولار عند 1953.98 دولارًا، في تمام الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 0.79% أو 20 سنتًا إلى 25 دولارًا للأوقية، وتراجع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.61% عند 970.3 دولارًا.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند إلى 99.96 نقطة.