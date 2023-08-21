النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي.. وبرنت يُتداول أعلى 85 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين لليوم الثالث على التوالي مع تقييم المستثمرين لتأثير تشديد المعروض، في ظل خفض "أوبك+" للإنتاج، والمخاوف التي تتعلق بنمو الطلب العالمي وسط معدلات الفائدة المرتفعة.
يأتي ذلك مع استقرار الدولار بعد تراجعه في يومي الخميس والجمعة؛ مما يجعل السلع الأساسية المقومة به أرخص بالنسبة للعديد من المشترين، عقب ارتفاعه منذ منتصف يوليو.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.64% أو 54 سنتًا عند 85.34 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتعد مرتفعة بأكثر من 2% منذ إغلاق الأربعاء الماضي.
كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.76% أو 62 سنتًا عند 81.87 دولارًا للبرميل.
وتتركز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على ندوة "جاكسون هول" السنوية التي ستُعقد على مدار الخميس والجمعة، والتي سيتحدث فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، وقد يقدم دلائل عن اتجاه أسعار الفائدة.