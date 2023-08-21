النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي.. وبرنت يُتداول أعلى 85 دولارًا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.64% أو 54 سنتًا عند 85.34 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتعد مرتفعة بأكثر من 2% منذ إغلاق الأربعاء الماضي.