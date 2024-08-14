201 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 04 – 10 أغسطس 2024م، 201.9 مليون عملية، بقيمة 13.093.782 مليون ريال، مقابل 14.7 مليار ريال، عن المدة السابقة نفسها.
وبلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.6 مليون بقيمة 871 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.6 مليون بقيمة 334 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 146 ألفاً بقيمة 444.7 مليون ريال، وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.1 مليون بقيمة 203.41 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.5 مليون بقيمة 873 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.4 مليون بقيمة 766.3 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.219.000 بقيمة 283.564.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 889 ألفاً بقيمة 317.7 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة مليون عملية بقيمة 72.2 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 212.000 بقيمة 244.875.000 ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.2 مليون بقيمة 284.6 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 59.2 مليون بقيمة 1.9 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46 مليون بقيمة 1.7 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.501.000 بقيمة 106.819.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.871.000 بقيمة 751.019.000 مليون ريال.