201 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.2 مليون بقيمة 284.6 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 59.2 مليون بقيمة 1.9 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46 مليون بقيمة 1.7 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.501.000 بقيمة 106.819.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.871.000 بقيمة 751.019.000 مليون ريال.