بحزمة خدمات متكاملة.. "الترفيه" تدعم 14 مشروعًا رياديًّا في مسرّعة الأعمال

ويخوض القائمون على المشاريع المشاركة في المسرّعة برنامجًا تدريبيًّا مكثّفًا يتكون من ورشِ عملٍ أسبوعية، وجلسات استشارية فردية بين رواد الأعمال ومستشارين متخصصين، إضافة إلى جلسات بين المهتمين بقطاع الترفيه للتعرف على المشاريع المشاركة في البرنامج، فضلاً عن استضافة عددٍ من المتحدثين وأصحاب التجارب والقصص الناجحة، وتنظيم أنشطة يومية بين رواد الأعمال والمطورين من فريق المسرعة.