بـ 300 مليون دولار.. "بنك التصدير" و"جلينكور الدولية" يوقّعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

وقال: "نؤكد حرصنا في بنك التصدير والاستيراد السعودي على الالتزام بدورنا في تنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لتعزيز مكانة التعدين وتعظيم أثره على الاقتصاد الوطني والعالمي، والإسهام في تطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تملكها المملكة وتصديرها"، معتبرًا هذه الاتفاقية أحد الجسور الهامة لعبور المنتجات التعدينية من المملكة إلى العالم، حيث سيتم الاستفادة من شركة جلينكور بخبراتها التسويقية والمعرفية في مجال التعدين خصوصًا، لفتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم.