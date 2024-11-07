بـ 300 مليون دولار.. "بنك التصدير" و"جلينكور الدولية" يوقّعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع شركة جلينكور الدولية، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في أكثر من 156 سوقًا حول العالم، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس قطاع تسويق النحاس في شركة جلينكور الدولية جيوثيش جورج، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان "السعودية: مفترق طرق التجارة الدولية للسلع"، والذي يجمع ممثلي كبرى المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية حول العالم، بهدف استقطاب بيوت التصدير العالمية للاستثمار في السوق السعودية.
وتنص الاتفاقية على تقديم بنك التصدير والاستيراد السعودي التمويل لشركة جلينكور الدولية، من أجل تعزيز مشتريات الشركة من المعادن المصدرة من المملكة، وتسويقها للمشترين الدوليين في أكثر من 156 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الصادرات السعودية من المعادن، وتوسع نطاقها الجغرافي.
وبهذه المناسبة، أوضح المهندس الخلب, أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، في مسيرة تحول المملكة إلى مركز عالمي لانتاج وتصنيع المعادن، باعتبار التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، كما أنها تعد أيضًا خطوة لمواكبة الحراك العالمي لتنمية الاستثمار في قطاع التعدين".
وقال: "نؤكد حرصنا في بنك التصدير والاستيراد السعودي على الالتزام بدورنا في تنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لتعزيز مكانة التعدين وتعظيم أثره على الاقتصاد الوطني والعالمي، والإسهام في تطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تملكها المملكة وتصديرها"، معتبرًا هذه الاتفاقية أحد الجسور الهامة لعبور المنتجات التعدينية من المملكة إلى العالم، حيث سيتم الاستفادة من شركة جلينكور بخبراتها التسويقية والمعرفية في مجال التعدين خصوصًا، لفتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم.
من جهته، نوه جيوثيش جورج, بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي, والدور الحيوي للمملكة في توفير وتطوير المعادن الأساسية اللازمة للنهوض بالحياة اليومية، مشيرًا إلى السعي نحو دعم أهداف رؤية المملكة 2030.