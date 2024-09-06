لا صوت يعلو فوق "سعر الفائدة".. الذهب يتراجع نسبياً و"المعادن النفيسة" تتفاوت

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة، وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.