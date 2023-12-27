مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11889.35 نقطة

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تْشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، وسينومي سنترز انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.47%.