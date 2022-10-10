أسعار النفط تنخفض.. وبرنت تسجل 97.06 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين وسط مخاوف بشأن الطلب، وسط تباطؤ النمو العالمي، وتوقعات حول استمرار اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع الفائدة لمواجهة التضخم.
وذكر الخبير الاقتصادي "محمد العريان" لشبكة "سي بي إس نيوز" قائلًا: رغم أن قرار "أوبك+" يضر بالولايات المتحدة؛ إلا أنه لا ينبغي أن يفاجئ أي شخص؛ مشيرًا إلى أن "أوبك" تتطلع إلى حماية أسعار النفط في سياق تراجع الطلب، كما ألقى "العريان" باللوم على الاحتياطي الفيدرالي في المخاطرة العالية جدًّا بحدوث ركود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 0.88% أو 86 سنتًا إلى 97.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر 0.86% أو 80 سنتًا عند 91.84 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت 17% الأسبوع الماضي.
وذلك بعد ما سجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية منذ مارس؛ بعدما اتفقت "أوبك+" على خفض مستهدفها للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا.