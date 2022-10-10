أسعار النفط تنخفض.. وبرنت تسجل 97.06 دولارًا للبرميل

وذكر الخبير الاقتصادي "محمد العريان" لشبكة "سي بي إس نيوز" قائلًا: رغم أن قرار "أوبك+" يضر بالولايات المتحدة؛ إلا أنه لا ينبغي أن يفاجئ أي شخص؛ مشيرًا إلى أن "أوبك" تتطلع إلى حماية أسعار النفط في سياق تراجع الطلب، كما ألقى "العريان" باللوم على الاحتياطي الفيدرالي في المخاطرة العالية جدًّا بحدوث ركود.