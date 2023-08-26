"منشآت" تنظم أسبوع النمو بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية

ويستضيف أسبوع النمو مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم: الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة المدينة المنوّرة محمد بن سند اليوسف، إلى جانب نائب رئيس جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة قيس بن عبدالحميد العيسى، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال.