"منشآت" تنظم أسبوع النمو بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، غداً، أسبوع النمو ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت؛ من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة.
ويقدم المركز برنامج تسريع نمو الأعمال بالشراكة مع برنامج طموح التابع لـ "منشآت" بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في المملكة.
ويتضمن برنامج وادي السيليكون في أسبوع النمو مجموعة من الاستشارات وورش العمل للمنشآت متسارعة النمو؛ بهدف تطوير مهاراتها القيادية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال؛ وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها خلال مسيرة نموها.
ويستضيف أسبوع النمو مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم: الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة المدينة المنوّرة محمد بن سند اليوسف، إلى جانب نائب رئيس جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة قيس بن عبدالحميد العيسى، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال.
وتتيح فعاليات أسبوع النمو للزوّار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ لتسليط الضوء على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعت "منشآت" الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع النمو، والتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/GOW.