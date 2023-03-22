"موديز" تستبعد تعرّض البنوك الأوروبية الكبرى لـ"أزمة كريدي سويس"

وقالت "موديز"، في تقرير لها الأربعاء: إن البنوك الأوروبية الـ11 الضخمة الأخرى في المنطقة، والتي من بينها "دويتشه بنك"، و"بي إن بي باريبا"، لا تكشف عن "ضعف في ملف الائتمان" مثل الذي تسبب في فقدان ثقة المستثمرين والمودعين في "كريدي سويس" على مدى عامين تقريبًا.