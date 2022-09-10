ينطلق الاثنين القادم.. المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب بحضور دولي ومحلي وعربي

وسيفتتح جلسات المؤتمر في اليوم الأول وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وتحمل عنوان "الفريق الوزاري"، سيستعرض خلالها الوزيران رؤية وزارتيهما في تقديم أفضل صور الدعم لصناعة الحديد والصلب السعودية، والخيارات المتاحة لتذليل التحديات التي تجابهها، بما يحقق الطموحات التي تدعم الجهود لتمكين المملكة في أن تصبح لاعباً رئيساً على خريطة صناعة الحديد العالمية.