بالأرقام.. تراجع الفائدة في 2023 يكبح التمويلَ العقاري المقدم للأفراد ويدفعه للانخفاض

وبحسب جولة لـ"سبق": فقد شهد السوقُ حالةً من الركود؛ حيث بيّن مهتمون في الشأن العقاري أن العروض فاقت الطلب بسبب أزمة ارتفاع الفائدة، موضحين أنها وصلت في بعض الجهات التمويلية إلى ما يتجاوز الـ"4%"، وهذا يعتبر مرتفعًا بالنسبة للباحث عن مسكن، مشيرين إلى أن الأرباح على المليون ريال في عشرين عامًا تجاوزت الـ"80%"؛ أي أن المشتري سيجد نفسه يدفع "800" ألف أرباح على كل مليون .