"كفاءة الإنفاق" تفوز بجائزتين من "CIPS" للمشتريات لـ 2023م في نسخة الشرق الأوسط

وتعد جائزة منظمة " CIPS " من الجوائز العالمية المرموقة، والتي أُقيمت العام الحالي في مدينة دبي لنسخة الشرق الأوسط، تقديرًا عالميًّا لأفضل الأعمال في قطاع المشتريات، وتُمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أعلى مستويات التميز في أنشطة المشتريات وسلاسل الإمداد، بناءً على تقييم مستقل وشامل مُصمَّم في مجال المشتريات للمنظمة؛ ويسلط البرنامج الضوء على التحسينات المنتظمة والقيَّمة، إضافةً إلى دور المشتريات بوصفها جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية المنظمة.