أسعار الذهب.. 1976.05 دولار للأونصة

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثراً بارتفاعٍ طفيفٍ للدولار على الرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.