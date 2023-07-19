أسعار الذهب.. 1976.05 دولار للأونصة

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثراً بارتفاعٍ طفيفٍ للدولار على الرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش بعدما سجّل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس الثلاثاء.
ولم يطرأ تغيرٌ يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 982.22 دولار للأوقية.
وخسر البلاديوم نحو 1 بالمئة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو حزيران عند 1325 دولاراً أمس الثلاثاء.