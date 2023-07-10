حضور سعودي يعرض تجربة المملكة.. "الدولي للمراجعين الداخليين" ينطلق بهولندا

ويستعرض "آل الشيخ"، في اليوم الثاني من المؤتمر، خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن أن يعزز نشاط المراجعة الداخلية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنشأة"، إمكانية المراجعة الداخلية من الاستمرارية في إضافة القيمة من خلال تعزيز هذه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يتطرق إلى النصائح التي تخلق شعورًا بالملكية بين المراجعين الداخليين لتشجيع هذه الممارسات، إضافة إلى أمثلة واقعية لأنشطة المراجعة الداخلية، مع مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملهم.