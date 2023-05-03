أسعار النفط تُواصل خسائرها.. والخام الأمريكي دون 70 دولارًا للمرة الأولى منذ مارس

وفي سياق متصل؛ قفزت صادرات روسيا من النفط مرة أخرى فوق 4 ملايين برميل يوميًّا في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل؛ وهو مستوى مرتفع تجاوزته مرة واحدة فقط منذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كما أن التدفقات لم تتغير فعليًّا على أساس متوسط أربعة أسابيع؛ وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ؛ وهو ما يخالف خطط موسكو التي أعلنتها سابقًا عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل.