باستثمارات 1.4 تريليون.. المملكة تتخطى حاجز الـ10 آلاف مصنع "تفاصيل"

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع عام 2022م حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م، بلغ 964 ترخيصًا؛ بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.518 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.43 تريليون ريال.