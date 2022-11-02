متحدث جامعة جدة: اللوجستيات وسلاسل الإمداد تعزّز صناعة السياحة بعروس البحر الأحمر

وتابع: للجامعة دور فعّال في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتعزيز المكانة التنافسية للجامعة في المجالات الأكاديمية والمهنية للخدمات اللوجستية، وتمكين خريجي الجامعة من النجاح في الوظائف المؤثرة في صناعة الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي للجامعة، وإنجاز متطلبات التمويل الذاتي، وتحفيز قطاعات الجامعة على الابتكار والتطوير، في حين تمكنت الجامعة من تنفيذ مبادرات عدة منها: جائزة جامعة جدة في التميز في مجال الخدمات اللوجستية، وتدشين عديد من المراكز البحثية المرتبطة بمجال اللوجستيات كنادي سلاسل الإمداد، والجمعية السعودية للوجستيات وسلاسل الإمداد، والمجلس الاستشاري لجامعة جدة في مجال الخدمات اللوجستية، وفريق استشاري جامعة جدة لدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المجال اللوجيستي، وبرنامج تنمية المهارات القيادية للطلاب في المجالات اللوجستية، وإعادة التأهيل والتدوير للخرجين للعمل في مجال الخدمات اللوجستية، ووادي اللوجستيات، ومركز لوجستيات المستقبل بالشراكة مع ميناء جدة الإسلامي، وإنشاء مكتب جامعة جدة للبحث والتطوير في الهيئة العامة للنقل.