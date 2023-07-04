مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11618.72 نقطة

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، والمطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.10%.