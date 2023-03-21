سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10359.74 نقطة

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وثمار، وتوبي، وصادرات، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وعلم، والمراعي، وتكافل الراجحي، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.19%.