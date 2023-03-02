أسعار الذهب تتراجع نحو 1833.57 دولارًا للأونصة

وأظهرت بيانات أمس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في فبراير، ولكن كانت هناك مؤشرات على أن نشاط المصانع بدأ يستقر، مع صعود مقياس للطلبيات الجديدة من أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام.