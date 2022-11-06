سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11521 نقطة

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، وعذيب للاتصالات، والإنماء طوكيو م، وعناية، وتْشب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، واللجين، وبوبا العربية، والحمادي، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.25%.