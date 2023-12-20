تحديثات الظهيرة.. مخاوف الإمدادات تدفع بأسعار النفط للارتفاع و"برنت" فوق الـ 80 دولاراً

وعند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 73.94 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ مطلع ديسمبر الجاري، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.65% إلى 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الشهر الماضي.