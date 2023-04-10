مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10905 نقاط

وكانت أسهم شركات صدر، وأنعام القابضة، والباحة، وجبسكو، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: والشرقية للتنمية، والكثيري، وأسمنت العربية، وطيبة، ومرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.15%.