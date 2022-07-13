بعد انخفاض 7%.. أسعار النفط تستقر وبرنت عند 99 دولارًا

على جانب آخر، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات متوسط إمدادات النفط إلى 12.8 مليون برميل يوميًّا في عام 2023، بتراجع 1.5% عن تقديرات يونيو، لكنها أعلى من توقعات العام الجاري البالغة 11.9 مليون برميل يوميًّا.