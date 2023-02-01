بشكل طفيف.. برنت يرتفع عند 85.56 دولار للبرميل

وتتوجه أنظار المستثمرين، الأربعاء، نحو الاجتماع الذي تعقده "أوبك" وحلفاؤها مع توقعات بمصادقة المنتجين على أهدافهم الإنتاجية المتفق عليها في نوفمبر.