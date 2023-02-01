بشكل طفيف.. برنت يرتفع عند 85.56 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء بعدما سجلت خسارة شهرية في يناير، مع ترقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة لاحقًا اليوم.
وتتوجه أنظار المستثمرين، الأربعاء، نحو الاجتماع الذي تعقده "أوبك" وحلفاؤها مع توقعات بمصادقة المنتجين على أهدافهم الإنتاجية المتفق عليها في نوفمبر.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 6.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة طفيفة 0.13% أو 11 سنتًا عند 85.56 دولار للبرميل، في الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.29% أو 23 سنتًا عند 79.10 دولار للبرميل.