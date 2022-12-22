أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 82.54 دولارًا للبرميل

ويترقب المستثمرون توضيحًا بشأن موعد استئناف خط أنابيب "كيستون"، الذي ينقل الخام الكندي إلى الولايات المتحدة؛ وذلك بعدما ذكرت "تي سي إنرجي" أنها أرسلت الجزء الممزق من خط الأنابيب الذي تسرب في تسرب النفط في وقت سابق هذا الشهر للاختبار المعدني.