أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 82.54 دولارًا للبرميل

تُواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الخميس؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي، بعدما أظهرت البيانات انخفاض المخزونات الأمريكية، ويترقب المستثمرون تداعيات فرض عقوبات مجموعة السبع التي تستهدف صادرات وعائدات الخام الروسية.
وتَلَقّت أسعار النفط، دعمًا من الآمال بالمزيد من التخفيف في الصين للقيود المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"؛ مما قد يعزز الطلب على الخام.
ويترقب المستثمرون توضيحًا بشأن موعد استئناف خط أنابيب "كيستون"، الذي ينقل الخام الكندي إلى الولايات المتحدة؛ وذلك بعدما ذكرت "تي سي إنرجي" أنها أرسلت الجزء الممزق من خط الأنابيب الذي تسرب في تسرب النفط في وقت سابق هذا الشهر للاختبار المعدني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.41% أو 34 سنتًا إلى 82.54 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.46% أو 36 سنتًا عند 78.65 دولارًا للبرميل.