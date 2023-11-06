بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.. "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10948 نقطة

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والصناعات الكهربائية، ودلة الصحية، وباتك، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، ودار الأركان، والمتحدة للتأمين، وسلامة، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.73% و5.17%.