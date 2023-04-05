مجموعة stc توقّع اتفاقية لتمكين مستفيدي "صندوق الشهداء" من إمكاناتها

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة stc: الاتفاقية هي لبنة إضافية في العمل الخيري والاستدامة الذي تقوم به مجموعة stc، كما يعكس حرصنا على مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وانعكاسًا لدورنا في التنمية المجتمعية والاستدامة التي تعد إحدى ركائز استراتيجيتنا في تعزيز وتمكين النمو المستدام للمجتمع بجميع فئاته، وهو استمرار لالتزامنا الكامل بخلق أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تمكين المنظمات غير الربحية من الوصول إلى أهدافها للنهوض بالمجتمع في جميع الجوانب.