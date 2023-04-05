مجموعة stc توقّع اتفاقية لتمكين مستفيدي "صندوق الشهداء" من إمكاناتها

وقّعت مجموعة stc الممكن الرقمي في المنطقة، اتفاقية تعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ بهدف تمكين مستفيدي الصندوق للاستفادة من موارد stc وإمكاناتها وقدراتها في العديد من المجالات وتبادل المعرفة مع الصندوق في مجالات التعليم والتطوير والاستدامة وبناء شراكة استراتيجية.
ووقّع الاتفاقية من جانب stc الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة عبدالله عبدالرحمن الكنهل، والأمين العام للصندوق طلال عثمان المعمر.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة stc: الاتفاقية هي لبنة إضافية في العمل الخيري والاستدامة الذي تقوم به مجموعة stc، كما يعكس حرصنا على مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وانعكاسًا لدورنا في التنمية المجتمعية والاستدامة التي تعد إحدى ركائز استراتيجيتنا في تعزيز وتمكين النمو المستدام للمجتمع بجميع فئاته، وهو استمرار لالتزامنا الكامل بخلق أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تمكين المنظمات غير الربحية من الوصول إلى أهدافها للنهوض بالمجتمع في جميع الجوانب.
وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي الذي تقدمه المجموعة حيث تعمل stc على توظيف إمكاناتها الرقمية ومواردها البشرية في دعم الصندوق من خلال تقديم الدورات التدريبية عبر أكاديمية stc، بما في ذلك برامج التدريب على القيادة، وكذلك توظيف مقرات وفصول الأكاديمية لدعم المستفيدين من الصندوق.
وستسهم الاتفاقية في تمكين الصندوق من الاستفادة من منصة stc للاستدامة التي تقدم العديد من الحلول التقنية والتجارب الرائدة؛ لدعم جهود وأنشطة ومشاريع الاستدامة في المملكة، بجانب الاستفادة من الخدمات والعروض الخاصة عبر برنامج قطاف للمستفيدين من صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
يشار إلى أن الاتفاقية تأتي امتداداً لدور مجموعة stc في تمكين تحقيق نمو مستدام من خلال تسخير إمكانيات المجموعة المتنوعة في مجالات التقنية والتدريب والتطوير لخدمة المجتمع بكل فئاته.