وسط مخاطر التضخم.. الذهب ينخفض إلى 1978.10 دولار للأونصة

وتراجعت أسعار الذهب أمس بعد إعلان مجموعة أوبك+ خفضاً مفاجئاً في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع، لكن الأسعار غيّرت اتجاهها لتصعد 1 في المائة مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.