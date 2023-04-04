وسط مخاطر التضخم.. الذهب ينخفض إلى 1978.10 دولار للأونصة

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك+.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1978.10 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (05:49) بتوقيت جرينتش، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1997.30 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعراً بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
ويعد الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائداً.
وارتفعت أسعار النفط مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مستقبل الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار الذهب أمس بعد إعلان مجموعة أوبك+ خفضاً مفاجئاً في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع، لكن الأسعار غيّرت اتجاهها لتصعد 1 في المائة مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.
وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في مارس لأدنى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام مع تهاوي الطلبيات الجديدة وربما يواصل التراجع بسبب تشديد الائتمان.
وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو، لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضاً.
وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى ماريكس في مذكرة وفقاً لـ"رويترز": "خلال المدى القصير (الربع الثاني) نتوقع أن يستمد الذهب مزيداً من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته".
وأضاف: "لو صحت توقعاتنا فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر للذهب".
وخسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة مسجلة 23.79 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 982.62 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1453.64 دولار.