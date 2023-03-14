وزير الطاقة: لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

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هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو. إضافة إلى ذلك، بدأت الصين مؤخرًا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة فترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.

ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية؛ وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم.

والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به؛ إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.

هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية.