بعد مكاسب قوية.. برنت ينخفض عند 76.73 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد مكاسب أمس القوية، وبضغط من قوة الدولار ومع تقييم المستثمرين لإمدادات الخام في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.30% إلى 76.73 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:56 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.35% إلى 72.59 دولار للبرميل.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 102.92 نقطة، بعدما بلغ الأربعاء أعلى مستوياته في 6 أسابيع عند 103.11 نقطة.
وخلال تعاملات أمس، ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي، حيث زادت عقود خام "برنت" بنسبة 2.7% و"نايمكس" بنسبة 2.8%، بعد هدوء المخاوف بشأن أزمة سقف الديون الحكومي الأمريكي.