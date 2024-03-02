توقُّعات باستمرار تخفيض "أوبك+" للإنتاج.. النفط إلى مكاسب أسبوعية والترقُّب يسود

وتلقّت الأسعارُ دعمًا كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي أظهرت أن التضخم في يناير جاء متماشيًا مع توقُّعات خبراء الاقتصاد؛ ممّا عزّز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو.