مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10473 نقطة

وكانت أسهم شركات: ثمار، والوطنية للتعليم، ومبكو، وسيسكو، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والجوف، والكثيري، وسيرا، والخبير ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92 % و6.22%.