مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12075 نقطة

وكانت أسهم شركات: سدافكو، وعناية، وأكوا باور، وساب، ودار الأكان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: كيان السعودية، وأميانتيت، وإسمنت الجوف، والوطنية للتعليم، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95 % و 3.77 %.