استقرار أسعار الذهب بالمعاملات الفورية عند 1918.66 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من تسعة أشهر اليوم؛ إذ أدى ضعف الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، إلى زيادة جاذبية الذهب.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولارًا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش؛ فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، إلى 1923.20 دولارًا.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 24.37 دولارًا، وصعد البلاتين بنسبة 0.1%، ليصل إلى 1065.46 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.2%، مسجلًا 1767.69 دولارًا.