استقرار أسعار الذهب بالمعاملات الفورية عند 1918.66 دولارًا للأوقية

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 24.37 دولارًا، وصعد البلاتين بنسبة 0.1%، ليصل إلى 1065.46 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.2%، مسجلًا 1767.69 دولارًا.