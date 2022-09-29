مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11405 نقاط

وكانت أسهم شركات: إسمنت ينبع، والأصيل، والإعادة السعودية، وولاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التعمير، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، ودار المعدات، شمس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 1.91 %.