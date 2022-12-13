"الموانئ السعودية": ارتفاع الحاويات بـ 8% وزيادة 97% في البضائع العامة خلال نوفمبر 2022م

وسجلت الموانئ السعودية زيادة في أحجام البضائع العامة المناولة نسبتها 97.06% لتصل إلى 1,012,830 طنًا مقابل 513,959 طنًا في شهر نوفمبر من العام الماضي، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 6.79% لتصل إلى 4,487,183 طنًا مقابل 4,202,866 طنًا في نوفمبر 2021م، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.46% مسجلة 13,708,604 أطنان مقارنة بـ 16,025,826 طنًا في شهر نوفمبر لعام 2021م.