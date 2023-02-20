"الخريف" داعياً الصناعيين إلى استغلال الفرص: 12 قطاعاً يحمل 64 مبادرة

وقدّم عرضاً مرئياً للإستراتيجية الوطنية للصناعة مفيداً بأنه تم تطوير الإستراتيجية وفق عدة مستويات بهدف قيادة القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول عام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسة تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الاقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، منوهًا أن المُمكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.