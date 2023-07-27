بعد قرار الفائدة الأمريكية.. أسعار النفط ترتفع بحوالى 1%

وهناك توقعات بأن المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية، بعدما رفع الفائدة إحدى عشرة مرة منذ مارس 2022، حتى وصلت بقرار الأمس إلى أعلى مستوياتها في 22 عامًا.