عند 11154 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: الدواء، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "7.55%" و"9.02%".