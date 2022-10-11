سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11514 نقطة

وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، و جي آي جي، وأيان، والدواء، وإسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة الحكير، وإسمنت أم القرى، وإكسترا، وريدان، والحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.03% و6.30%.