تعاملات الاثنين.. برنت يرتفع عند 77.55 دولارًا للبرميل

ورغم ذلك الارتفاع؛ فإن أسعار النفط لا تزال منخفضة بحوالى 9% هذا العام، في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي في الصين، والسياسة النقدية التشددية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على آفاق الطلب.