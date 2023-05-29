تعاملات الاثنين.. برنت يرتفع عند 77.55 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعد توصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب "كيفين مكارثي" لاتفاق مبدئي بشأن سقف الديْن، قد يُجَنّب الولايات المتحدة تعثرًا كارثيًّا عن سداد الديون.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.78% أو 60 سنتًا عند 77.55 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.91% إلى 73.33 دولارًا للبرميل، بعدما أغلقت تعاملات الجمعة مرتفعة 1.2%، هذا ولن تكون هناك تسوية للعقود اليوم بسبب عطلة السوق الأمريكي.
ورغم ذلك الارتفاع؛ فإن أسعار النفط لا تزال منخفضة بحوالى 9% هذا العام، في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي في الصين، والسياسة النقدية التشددية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على آفاق الطلب.
وتترقب الأسواق الاجتماعَ الذي تعقده مجموعة "أوبك+" على مدار يومي الثالث والرابع من يونيو، وسط توقعات بالإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير.