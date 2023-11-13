"كروز السعودية" تُعين شركة "دي إل سرفيسز" لتطوير مرافق الضيافة على متن سفينة "أرويا كروز"

أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن اختيارها لشركة «دي إل سرفيسز » المتميزة في مجال تصميم مرافق الضيافة للسفن البحرية السياحية، من أجل تطوير مرافق المطاعم والضيافة الفاخرة على متن سفينة «أرويا كروز».
وستتعاون شركة «دي إل سرفيسز» مع إدارة الأغذية والمشروبات في شركة «كولومبيا سيجناتشر» المتخصصة في مجال خدمات الضيافة الفاخرة، لتطوير وتصميم سائر مرافق المطاعم والضيافة الموجودة على متن سفينة «أرويا كروز».
وتُعد هذه الخطوة الجديدة من «كروز السعودية» جزءًا من استراتيجيتها الشاملة بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية في إطار التزامها بتقديم تجارب وخدمات متميزة على متن سفينة «أرويا كروز» للرحلات البحرية. كما يعد هذا التعاون أحد أكبر المشروعات التأهيلية في الصناعة البحرية، حيث ستعمل شركة «دي إل سرفيسز» على تصميم وتطوير مرافق تقدم خدمات ضيافة جديدة مميزة ومبتكرة على متن السفينة.
ويشمل نطاق التعاون إعادة تصميم وتجهيز جميع مرافق الضيافة الموجودة على متن السفينة باستخدام أحدث المعدات المتاحة وفقًا لتصاميم مبتكرة ومتطلبات كل منطقة على حدة، بهدف تقديم مجموعة متكاملة وفاخرة من المأكولات العالمية المميزة على متن سفينة «أرويا كروز»، إضافة إلى عرض تجارب الطهي الاستثنائية المستوحاة من الثقافة والتقاليد المحلية.
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لـ«كروز السعودية»، لارس كلاسن: "تعد مرافق الضيافة من ركائز تقديم ضيافة عالية الجودة، ونحرص على تقديم تجارب فاخرة على متن سفينة أرويا كروز من خلال عروض المأكولات العالمية المتنوعة. ونسعد بالتعاون مع شركة دي إل سرفيسز من أجل تقديم أفضل التجارب العصرية في جميع مرافق الضيافة على متن سفينة أرويا كروز".