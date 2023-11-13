"كروز السعودية" تُعين شركة "دي إل سرفيسز" لتطوير مرافق الضيافة على متن سفينة "أرويا كروز"

وتُعد هذه الخطوة الجديدة من «كروز السعودية» جزءًا من استراتيجيتها الشاملة بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية في إطار التزامها بتقديم تجارب وخدمات متميزة على متن سفينة «أرويا كروز» للرحلات البحرية. كما يعد هذا التعاون أحد أكبر المشروعات التأهيلية في الصناعة البحرية، حيث ستعمل شركة «دي إل سرفيسز» على تصميم وتطوير مرافق تقدم خدمات ضيافة جديدة مميزة ومبتكرة على متن السفينة.