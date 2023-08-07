الذهب يرتفع 0.1% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات أظهرت نموًّا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، أثّرت سلبًا على الدولار والعائد على سندات الخزانة، ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.