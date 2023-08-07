الذهب يرتفع 0.1% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات أظهرت نموًّا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، أثّرت سلبًا على الدولار والعائد على سندات الخزانة، ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.
ويترقب المستثمرون اختبارًا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولارًا للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1977.20 دولارًا للأوقية بحسب "رويترز".
وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر، بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة، وكشف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.57 دولارًا للأوقية؛ في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 923.75 دولارًا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5%إلى 1262.31 دولارًا للأوقية.