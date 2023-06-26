أعمال

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند 74.11 دولارًا للبرميل

زادت أسعار الخام الأمريكي أغسطس بنسبة 0.27%
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند 74.11 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا، والتأثير المحتمل على إمدادات الخام من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وحسب ما نقلته "رويترز"؛ فقد ذكرت شركة الاستشارات "ريستاد إنرجي" في مذكرة مساء الأحد، أنها لا تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط بسبب ذلك الحدث قصير الأمد؛ لكنها ترى أن المخاطر الجيوسياسية وعدم الاستقرار الداخلي في روسيا قد ازداد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.35% أو 26 سنتًا عند 74.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أغسطس بنسبة 0.27% أو 19 سنتًا عند 69.35 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط
النفط

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org