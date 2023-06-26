العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند 74.11 دولارًا للبرميل

وحسب ما نقلته "رويترز"؛ فقد ذكرت شركة الاستشارات "ريستاد إنرجي" في مذكرة مساء الأحد، أنها لا تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط بسبب ذلك الحدث قصير الأمد؛ لكنها ترى أن المخاطر الجيوسياسية وعدم الاستقرار الداخلي في روسيا قد ازداد.