مزيج برنت ينخفض إلى 93.33 دولارًا للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلًا من دولار إلى 93.33 دولارًا للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملاتٍ، 80 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 93.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش. وسجل برنت 95.96 دولارًا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.