عند 10463 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: تكوين، والكثيري، وزين السعودية، وجاكو، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والآمار، وأنابيب، والعربي، وساب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و8.61 %.