الذهب يرتفع إلى 1868.89 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة بهبوط الدولار، وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب 0.2 في المائة إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:16 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1873.80 دولار.